Прокуратура Башкирии через суд добилась возмещения девочке-диабетику трат на медикаменты

12-летняя девочка страдает от сахарного диабета, она является инвалидом, и ей необходимы специальные медицинские изделия для непрерывного контроля уровня глюкозы. Однако ими ребенка в полном объеме не обеспечивали, из-за чего ее мама была вынуждена покупать их сама.