Прокуратура Башкирии через суд добилась возмещения девочке-диабетику трат на медикаменты

В Аургазинском районе Башкирии семье лишь через суд возместили расходы на медизделия. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
12-летняя девочка страдает от сахарного диабета, она является инвалидом, и ей необходимы специальные медицинские изделия для непрерывного контроля уровня глюкозы. Однако ими ребенка в полном объеме не обеспечивали, из-за чего ее мама была вынуждена покупать их сама.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании потраченных денег, а также об обязании организовать бесперебойное обеспечение пациента средствами диагностики. Инстанция удовлетворила требования.
В итоге несовершеннолетнюю обеспечили необходимыми медизделиями, ее маме возместили расходы на их покупку — более 57 тысяч рублей, а также выплатили компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей.
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