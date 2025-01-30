Четыре гостиницы в Ростовской области заселяли иностранцев без учета

Четыре гостиницы в Ростовской области заселяли иностранцев без необходимого учета. Всего было выявлено 43 таких нарушения, составлены административные протоколы. Об сообщили в пресс-службе МВД России по донскому региону.
Также во время рейда проверяющие выявили 16 миграционных нарушений. Оказалось, что закон не соблюдали 15 приезжих. Кроме этого, правоохранители зафиксировали один случай использования поддельного бланка миграционного учета.
— Было принято решение о депортации девяти иностранцев за пределы России. Также семь человек получили запрет на въезд в страну в течение пяти лет, — рассказали в МВД.
Проверили также людей, получивших российское гражданство. В итоге двоим выдали повестки о постановке на воинский учет.
Добавим, совместный рейд проводили представители полиции, УФСБ, военного комиссариата и ВСО СК России по Ростовской области при силовой поддержке сотрудников таможенной службы.