Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ТГК-11 объяснили, почему жители Амурского поселка наблюдали черный снег

В компании заявили, что экологическая обстановка на данном участке в пределах нормы.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 29 января, жители Амурского поселка в Омске стали свидетелями необычного явления — снега с черной примесью. Местные жители предположили, что причиной такой аномалии могли стать выбросы на ТЭЦ-5.

Сегодня, 30 января, компания прокомментировала догадки омичей и заявила, что экологическая обстановка на данном участке в пределах нормы. Специалисты оперативно отслеживают все показатели.

«При понижении температуры наружного воздуха температурное задание для ТЭЦ повышается и наоборот. В связи с чем возникает потребность коррекции работы оборудования станции. Например, запуск дополнительного котлоагрегата, который по технологии производится на жидком топливе, то есть на мазуте, в результате чего визуально кратковременно наблюдается чёрный дым», — сообщили в АО «ТГК-11» порталу Om.1.

Ранее мы сообщали, что в Амурском поселке в Омске выпал снег с черной примесью.