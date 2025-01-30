В ТГК-11 объяснили, почему жители Амурского поселка наблюдали черный снег

В среду, 29 января, жители Амурского поселка в Омске стали свидетелями необычного явления — снега с черной примесью. Местные жители предположили, что причиной такой аномалии могли стать выбросы на ТЭЦ-5.
Сегодня, 30 января, компания прокомментировала догадки омичей и заявила, что экологическая обстановка на данном участке в пределах нормы. Специалисты оперативно отслеживают все показатели.
«При понижении температуры наружного воздуха температурное задание для ТЭЦ повышается и наоборот. В связи с чем возникает потребность коррекции работы оборудования станции. Например, запуск дополнительного котлоагрегата, который по технологии производится на жидком топливе, то есть на мазуте, в результате чего визуально кратковременно наблюдается чёрный дым», — сообщили в АО «ТГК-11» порталу Om.1.
Ранее мы сообщали, что в Амурском поселке в Омске выпал снег с черной примесью.