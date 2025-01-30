В ТГК-11 объяснили, почему жители Амурского поселка наблюдали черный снег

«При понижении температуры наружного воздуха температурное задание для ТЭЦ повышается и наоборот. В связи с чем возникает потребность коррекции работы оборудования станции. Например, запуск дополнительного котлоагрегата, который по технологии производится на жидком топливе, то есть на мазуте, в результате чего визуально кратковременно наблюдается чёрный дым», — сообщили в АО «ТГК-11» порталу Om.1.