Перенестись в XIX век — в Феодосии открывается новый музей

«С первых чисел февраля филиал откроется для посетителей. Часть экспонатов ранее выставлялась на постоянной выставке “Караимская слобода” в главном здании музея по проспекту Айвазовского. Мы полностью переместили экспозицию в новое здание, а большую часть экспонатов посетители увидят впервые — это предметы из наших фондов», — рассказал директор музея Александр Родионов.
Среди впервые представленных экспонатов — пианино фирмы Dyson 1880 года из усадьбы Льва Голицына в Новом Свете. После революции инструмент находился в рабочем общежитии завода шампанских вин «Новый свет», а после Великой Отечественной попал в семью феодосийцев из поселка Краснокаменка — это семья и передала его в дар музею.
«Есть и другие уникальные экспонаты, которые посетитель увидит впервые. Например, брачный договор начала ХХ века, элементы одежды и вышивки караимов, предметы быта многонационального крымского народа: русских, украинцев, крымских татар, армян, греков», — перечислил Родионов.
Главная задумка музейщиков — познакомить гостей с историей и культурой народов юго-восточного Крыма. Этнографическую экспозицию поделили на три раздела и расположили в отдельных залах: в первом посетителям предложат перенестись с Феодосию XIX- начала XX веков, во втором — прогуляться по «караимской слободе», в третьем — оказаться в феодосийской гостиной.
«Феодосийская гостиная — зал, в котором воссоздан интерьер особняка провинции начала ХХ века. Здесь представлены старинная мебель, музыкальные инструменты, винтажные зеркала и кресла, черно-белые фотографии того времени и картины, которые могли бы висеть на стенах дореволюционной гостиной», — говорят музейщики.
Именно здесь — в гостиной — первых гостей встретили Мария и Анастасия Цветаевы и поэт Максимилиан Волошин в исполнении артистов феодосийского театра «Парадокс». Они представили первым посетителям филиала постановку «Волошин и обормоты», с которой ранее выступали на форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.
Участниками торжественного открытия стали также представители министерства культуры Крыма и городской власти.
По словам замглавы городской администрации Юлии Некрасовой, помещение по адресу Куйбышева, 12, было передано в собственность городу в 2022 году. Капитальный ремонт и устройство экспозиции провели в 2024-ом за средства национального проекта «Культура».
«По нацпроекту отремонтированы не только филиал на Куйбышева, но и фондохранилище Музея древностей, а также помещение по адресу Красноармейская, 21. Стоимость работ по всем этим объектам составила около 37 млн рублей», — уточнила Некрасова.
В помещении на Красноармейской к началу курортного сезона планируют открыть нумизматическую экспозицию — это будет еще один филиал Музея древностей. Сейчас сотрудники учреждения готовятся переместить коллекцию, которая насчитывает около 5000 тысяч экземпляров, из главного корпуса в отремонтированное помещение.