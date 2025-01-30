Перенестись в XIX век — в Феодосии открывается новый музей

Среди впервые представленных экспонатов — пианино фирмы Dyson 1880 года из усадьбы Льва Голицына в Новом Свете. После революции инструмент находился в рабочем общежитии завода шампанских вин «Новый свет», а после Великой Отечественной попал в семью феодосийцев из поселка Краснокаменка — это семья и передала его в дар музею.