Каким будет февраль: прогноз погоды на последний месяц зимы

Часто в этом месяце наблюдаются весенние потепления, когда в садах уже начинают цвести миндаль, ранние сорта урюка, сливы и алычи. Но что ждать от февраля в этом году?
Прогноз погоды на февраль 2025 года
Начало месяца.
Февраль начнется с сухой погоды, которая продержится 6−7 дней.
Ночью: 0…-5°C.
Днем: +3…+8°C.
К
В середине и конце месяца.
Температура будет колебаться:
Ночью: от +2…+7°C до −3…-8°C.
Днем: от +10…+15°C до 0…+5°C.
На севере:
Ночью: от −2…+3°C до −8…-13°C.
Днем: от +5…+10°C до 0…-5°C.
Осадки
Первые дожди пройдут в конце первой декады месяца. Во второй и третьей декадах возможны осадки в виде дождя и снега по 2−3 дня в каждой декаде.
Общий объем осадков в феврале не превысит средних многолетних значений, а значит, сильных снегопадов ожидать не стоит.
Февраль, как и всегда, покажет характер — от мягкого весеннего тепла до небольших морозов. Но в целом он обещает быть умеренно теплым и комфортным для перехода к весне.