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Каким будет февраль: прогноз погоды на последний месяц зимы

Vaib.uz (Узбекистан. 30 января). Февраль — завершающий месяц зимы, и, согласно климатическим данным, он обычно на 2−2,5°C теплее января. Однако зимняя погода непредсказуема, и в разные годы февраль в Узбекистане отличался как мягким теплом, так и суровыми холодами.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 69% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Vaib.Uz

Часто в этом месяце наблюдаются весенние потепления, когда в садах уже начинают цвести миндаль, ранние сорта урюка, сливы и алычи. Но что ждать от февраля в этом году?

Прогноз погоды на февраль 2025 года

Начало месяца.

Февраль начнется с сухой погоды, которая продержится 6−7 дней.

Ночью: 0…-5°C.

Днем: +3…+8°C.

К 6—7 февраля станет значительно теплее, в дневные часы температура поднимется до +12…+15°C, на севере — до +5…+8°C.

В середине и конце месяца.

Температура будет колебаться:

Ночью: от +2…+7°C до −3…-8°C.

Днем: от +10…+15°C до 0…+5°C.

На севере:

Ночью: от −2…+3°C до −8…-13°C.

Днем: от +5…+10°C до 0…-5°C.

Осадки

Первые дожди пройдут в конце первой декады месяца. Во второй и третьей декадах возможны осадки в виде дождя и снега по 2−3 дня в каждой декаде.

Общий объем осадков в феврале не превысит средних многолетних значений, а значит, сильных снегопадов ожидать не стоит.

Февраль, как и всегда, покажет характер — от мягкого весеннего тепла до небольших морозов. Но в целом он обещает быть умеренно теплым и комфортным для перехода к весне.