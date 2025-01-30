ГИБДД выступила против закрытия проезда большегрузов по Мызинскому мосту

Об этом начальник регионального УГИББД, полковник полиции Владимир Ежов заявил 30 января на пресс-конференции в НОИЦ, отвечая на вопрос корреспондента НИА «Нижний Новгород». По его словам, подрядная организация должна осуществлять ремонтные работы в таком графике, который был бы максимально удобным для всех участников дорожного движения.
«Возможно, это ночное время, выходные дни, когда поток транспорта снижается. Могу сказать, что с начала СВО у нас поток транзитного транспорта вырос в разы. Говорить о полном закрытии проезда для большегрузов по мосту было бы неправильно», — подчеркнул руководитель нижегородской Госавтоинспекции.
Напомним, что движение транзитных фур предложили запретить на время ремонта Мызинского путепровода.