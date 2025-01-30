ГИБДД выступила против закрытия проезда большегрузов по Мызинскому мосту

«Возможно, это ночное время, выходные дни, когда поток транспорта снижается. Могу сказать, что с начала СВО у нас поток транзитного транспорта вырос в разы. Говорить о полном закрытии проезда для большегрузов по мосту было бы неправильно», — подчеркнул руководитель нижегородской Госавтоинспекции.