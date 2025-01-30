В Крыму наблюдается рекордный уровень рождаемости и заключения браков

По данным министерства, в указанный период в Крыму родилось 347 детей. Из них 190 мальчиков и 157 девочек. Также зарегистрировано пять двойняшек. Среди необычных имен, которые родители выбирают для своих детей, можно встретить Авдея, Рабию, Анису, Асмину, Юну, Аполлинарию, Лучезара, Теодора и Майкла.