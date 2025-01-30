В СПбГУ впервые датировали минерал для разведки залежей углеводородов в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) первыми в России смогли точно датировать образец подводного минерала — гетита из Амеразийского бассейна в восточной Арктике. Исследование может помочь в понимании геологического развития данного региона, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые университета установили, что камни были минерализованы в неогеновое время (5−9 млн лет назад). Это позволяет впервые указать на активные тектонические процессы, которые имели место в это время в восточной Арктике. Наблюдение может уточнить модель геологического развития этой территории, и, как следствие, скорректировать стратегию поиска и разведки залежей углеводородов на арктическом шельфе Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что датировать гетит во всем мире могут только четыре научные лаборатории. Ученые СПбГУ стали пятой научной группой в мире и первой в России, способной выполнить такую задачу на высоком уровне. В исследовании также принимали участие специалисты Института геологии и геохронологии докембрия РАН и ВНИИОкеангеологии.
Как отметили в пресс-службе, восточная Арктика является одной из наименее геологически изученных территорий земного шара. В 2017 году СПбГУ получил образцы редкой породы со склона Чукотского плато — подводного хребта в Северном Ледовитом океане. Ученые заметили, что находки обладали редкой гидротермальной железомарганцевой (Fe-Mn) минерализацией — возможностью менять химический состав под влиянием различных факторов, таких как вода, температура и давление. Такой процесс может включать в себя изменение структуры существующих или образование новых полезных ископаемых и даже полное преобразование породы в другой тип.
«Ввиду отсутствия классических маркеров геохронометров для подобного типа подводных образований мы впервые для образца такого происхождения применили (U, Th)-He метод датирования по гетиту. Такую работу мы выполняли по оригинальной технологии на комплексе оборудования, разработанного как раз для определения (U, Th)-He возраста пирита», — привели в пресс-службе слова профессора СПбГУ, научного сотрудника лаборатории изотопной геологии Института геологии и геохронологии докембрия РАН, лауреата премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Ольги Якубович.
По словам специалиста, применение метода датировки по гелию ранее уже использовалось для гетита. Этот минерал образуется в корах выветривания в приповерхностных условиях, поэтому в нем хорошо сохраняется гелий, по которому и определяется возраст. Однако в данном случае задача была осложнена, поскольку исследуемый образец сформировался в ходе гидротермального подводного процесса — редкого для восточной Арктики явления.