В СПбГУ впервые датировали минерал для разведки залежей углеводородов в Арктике

Как отметили в пресс-службе, восточная Арктика является одной из наименее геологически изученных территорий земного шара. В 2017 году СПбГУ получил образцы редкой породы со склона Чукотского плато — подводного хребта в Северном Ледовитом океане. Ученые заметили, что находки обладали редкой гидротермальной железомарганцевой (Fe-Mn) минерализацией — возможностью менять химический состав под влиянием различных факторов, таких как вода, температура и давление. Такой процесс может включать в себя изменение структуры существующих или образование новых полезных ископаемых и даже полное преобразование породы в другой тип.