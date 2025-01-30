Похоронили только через пять месяцев: в Башкирии простились с павшим в СВО мобилизованным

— У него было много друзей, он всегда был готов прийти на помощь. Николай играл на гитаре, выступал на концертах, любил походы и сплавы. Невозможно подобрать слова, чтобы выразить горечь утраты. Родным — сил и терпения пережить это горе, — заявили в администрации Белорецкого района.