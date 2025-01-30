Похоронили только через пять месяцев: в Башкирии простились с павшим в СВО мобилизованным

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Николаем Гудковым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Николай Александрович родился в 1987 году в поселке Тирлян, учился в местной школе, после нее получил образование в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту. Проходил «срочку» в Северо-Кавказском военном округе в воздушных войсках, командовал автомобильным отделением.
После армии работал в службе охраны Московского лакокрасочного завода, а потом на Белорецком металлургическом комбинате. До отбытия в зону СВО трудился в частной компании.
16 октября 2022 года Николай Гудков снова был призван в ряды российских Вооруженных Сил в рамках частичной мобилизации. Служил в мотострелковом полку. После тяжелого ранения прошел реабилитацию, а потом вернулся на передовую. Мужчины не стало в минувшем августе во время выполнения боевых задач.
Николая Александровича родные и близкие вспоминают как общительного, искреннего и жизнерадостного человека, который был открыт для всего нового.
— У него было много друзей, он всегда был готов прийти на помощь. Николай играл на гитаре, выступал на концертах, любил походы и сплавы. Невозможно подобрать слова, чтобы выразить горечь утраты. Родным — сил и терпения пережить это горе, — заявили в администрации Белорецкого района.
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