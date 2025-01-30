Тренер Мишин назвал ужасной трагедией авиакатастрофу в Вашингтоне

«Да, это ужасная трагедия», — сказал спортивный наставник.
Мишин так же сообщил, что был знаком с фигуристами лично.
«Это мои друзья все были. Мои друзья хорошие и мои ученики», — поделился тренер.
Также корреспондент «МК в Питере» созвонился с тренером Людмилой Великовой.
Она была убеждена, что на разбившемся борту могли быть выжившие. Такую информацию ей передал журналист одного из информагентств. Однако в настоящий момент, эта информация не подтверждается сообщениями американских служб, которые работают на месте трагедии.
В ночь на 30 января в Вашингтоне произошло столкновение самолета CRJ-700 и армейского вертолета Black Hawk. Крушение лайнера случилось возле аэропорта имени Рональда Рейгана. Он выполнял рейс из Уичито, штат Канзас. На рейсе American Airlines находилось минимум 14 фигуристов.