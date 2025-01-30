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Семь населенных пунктов Омской области завтра останутся без холодной воды

Отключение воды вызвано ремонтными работами на магистральном водопроводе Таловское — Новосергеевка.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 31 января, жители семи населенных пунктов Полтавского района Омской области останутся без холодной воды. Об этом сообщили в администрации района.

Отключение холодной воды вызвано проведением аварийных работ на магистральном водопроводе Таловское — Новосергеевка. На время устранения неполадок будет остановлена станция в селе Новосергеевка.

Под отключение попадают жители рабочего поселка Полтавка, деревни Черноморка, сел Новосергеевка, Прогресс, Шахово, Краснопутиловка, а также Ворошилово. Время отключения — с 09:00 до 22:00.

Местных жителей просят заранее запастись водой.

Ранее мы сообщали, что в последний день января в Омской области похолодает до −33 градусов.