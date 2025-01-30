Семь населенных пунктов Омской области завтра останутся без холодной воды

Завтра, 31 января, жители семи населенных пунктов Полтавского района Омской области останутся без холодной воды. Об этом сообщили в администрации района.
Отключение холодной воды вызвано проведением аварийных работ на магистральном водопроводе Таловское — Новосергеевка. На время устранения неполадок будет остановлена станция в селе Новосергеевка.
Под отключение попадают жители рабочего поселка Полтавка, деревни Черноморка, сел Новосергеевка, Прогресс, Шахово, Краснопутиловка, а также Ворошилово. Время отключения — с 09:00 до 22:00.
Местных жителей просят заранее запастись водой.
Ранее мы сообщали, что в последний день января в Омской области похолодает до −33 градусов.