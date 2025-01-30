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Крупный дорожный подрядчик построит вторую очередь Ростовского кладбища

Подрядчику второй очереди Ростовского кладбища выделят 1,78 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону выбрали подрядчика, который выполнит работы первого этапа второй очереди кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе. Эту информацию указали на сайте госзакупок.

Тендер выиграло акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (компания «Донаэродорстрой»). Исполнитель согласился выполнить поставленные задачи за 1,78 млрд рублей, а не за 1,87 млрд рублей, как предлагалось изначально.

До этого результаты закупки из-за жалобы проверили специалисты ФАС. Определение подрядчика сначала приостановили, а потом сняли это ограничение.

Напомним, вторую очередь кладбища «Ростовское» планируют запустить весной 2026 года. После проведения всех необходимых работ к уже существующей территории добавится еще 40 га.