Крупный дорожный подрядчик построит вторую очередь Ростовского кладбища

Тендер выиграло акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (компания «Донаэродорстрой»). Исполнитель согласился выполнить поставленные задачи за 1,78 млрд рублей, а не за 1,87 млрд рублей, как предлагалось изначально.