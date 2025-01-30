Пособие по безработице в Крыму проиндексируют с 1 февраля

По состоянию на начало января 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в Крыму составил всего 0,4% от общей численности рабочей силы. Это рекордно низкий показатель, который свидетельствует о стабильном экономическом развитии региона, отмечает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на региональный «Центр занятости населения».
Пособие по безработице на конец января текущего года в республике получали 3 122 человека. Выплаты варьировались в пределах от минимального значения в 1 611 рублей до максимального — 13 739 рублей.
Необходимо отметить, что с 1 февраля 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства России размер пособия по безработице будет проиндексирован с применением коэффициента на уровне 1,095.