Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пособие по безработице в Крыму проиндексируют с 1 февраля

В Крыму сообщили о величине максимального пособия по безработице.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на начало января 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в Крыму составил всего 0,4% от общей численности рабочей силы. Это рекордно низкий показатель, который свидетельствует о стабильном экономическом развитии региона, отмечает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на региональный «Центр занятости населения».

Пособие по безработице на конец января текущего года в республике получали 3 122 человека. Выплаты варьировались в пределах от минимального значения в 1 611 рублей до максимального — 13 739 рублей.

Необходимо отметить, что с 1 февраля 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства России размер пособия по безработице будет проиндексирован с применением коэффициента на уровне 1,095.