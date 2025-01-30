Пособие по безработице в Крыму проиндексируют с 1 февраля

По состоянию на начало января 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в Крыму составил всего 0,4% от общей численности рабочей силы. Это рекордно низкий показатель, который свидетельствует о стабильном экономическом развитии региона, отмечает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на региональный «Центр занятости населения».