Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под колеса влетевшего в остановку автомобиля попал 11-летний уфимский мальчик

В Уфе в ДТП с автобусом и Lada Kalina пострадал стоявший на остановке мальчик.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 30 января, в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Авария случилась на остановке общественного транспорта «Госцирк». Согласно предварительным данным, 50-летний мужчина за рулем Lada Kalina не справился с управлением и столкнулся со стоящим на остановке пассажирским НефАЗом маршрута № 51. От удара легковушку отбросило на остановку и на 11-летнего мальчика.

Ребенка с травмами на скорой доставили в больницу. По факту инцидента началось расследование. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГАИ. Подробности ЧП уточняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.