Под колеса влетевшего в остановку автомобиля попал 11-летний уфимский мальчик

Авария случилась на остановке общественного транспорта «Госцирк». Согласно предварительным данным, 50-летний мужчина за рулем Lada Kalina не справился с управлением и столкнулся со стоящим на остановке пассажирским НефАЗом маршрута № 51. От удара легковушку отбросило на остановку и на 11-летнего мальчика.