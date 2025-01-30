Под колеса влетевшего в остановку автомобиля попал 11-летний уфимский мальчик

Сегодня днем, 30 января, в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.
Авария случилась на остановке общественного транспорта «Госцирк». Согласно предварительным данным, 50-летний мужчина за рулем Lada Kalina не справился с управлением и столкнулся со стоящим на остановке пассажирским НефАЗом маршрута № 51. От удара легковушку отбросило на остановку и на 11-летнего мальчика.
Ребенка с травмами на скорой доставили в больницу. По факту инцидента началось расследование. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГАИ. Подробности ЧП уточняются.
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