Тысячи мигрантов выдворили из Свердловской области

За 2024 год из Свердловской области было выдворено более 4,5 тыс. мигрантов. Об этом заявил начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону Константин Волков, отвечая на вопрос ЕАН.
«Было выявлено 4869 незаконных мигрантов, в том числе выдворено 4663, депортировано 206 иностранцев. Вынесено 4 тыс. представления. Принято 1269 решений о сокращении срока пребывания», — отметил Волков.
За год сотрудники полиции провели более 2,5 тыс проверок и выявили почти 20 тыс. правонарушений.
Всего в 2024 году на территорию Свердловской области приехали 232 тыс. иностранцев: 51% — для работы, 30% — по частным нуждам и 8% — для учебы. Основная часть прибывших — граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и Армении.