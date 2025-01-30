Супруги из Бреста могут сесть на пять лет за услуги незаконной лазерной эпиляции

Супругам из Бреста грозит по 5 лет за незаконную лазерную эпиляцию, сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Как установили следователи, в 2021-м 40-летняя брестчанка привлекалась к административной ответственности за оказания медицинских услуг по осуществлению лазерной эпиляции без лицензии. Но после этого женщина решила расширить бизнес, и вовлекла в преступную деятельность 41-летнего мужа. Мужчина зарегистрировал юрлицо, куда в состав учредителей вошла его сестра, а жена числилась наемным сотрудником.
Квартиру они переделали под коммерческое помещение и стали оказывать услуги лазерной эпиляции, удаления татуировок, пилинг кожи и другие. Они активно рекламировали себя в соцсетях и наняли еще работников, купили дополнительно оборудование, но так и не получили лицензию, чтобы легализовать бизнес, и не провели процедуру госрегистрации медтехники.
А у их работников не было ни образования, ни квалификации, чтобы оказывать эти услуги. В фирме работали медсестры, тогда как услуги должны был оказывать специалисты с высшим медобразованием.
Незаконную деятельность семейной пары раскрыл Госконтроль. При этом на следствии брестчанин хотел взять всю вину на себя, заявляя, что его жена якобы не знала о работе без лицензии и с незарегистрированным оборудованием, да и она сама всячески отрицала причастность к преступлению. Также обвиняемые воздействовали на работников, говоря им на допросах искажать информацию в выгодном для обвиняемых свете.
Но следователи все установили, а также раскрыли неизвестные ранее факты противоправной деятельности. Например, стало известно о зарплатах в конвертах. И о том, что работники требовали от клиентов оплаты наливными, предлагая взамен скидки. Потом неучтенную выручку распределяли между руководителями и платили бонусы работникам.
Во время расследования была получена «черная» бухгалтерия фирмы. Выяснилось, что от незаконной деятельности супруги получили свыше 320 тысяч белорусских рублей. Еще было установлено, что одна из клиенток после процедуры ушла с ожогами.
Еще во время следствия обвиняемые вернули в бюджет всю сумму нелегального дохода. Еще наложен арест на их имущество на 900 тысяч белрублей. Еще фигуранты доплати в бюджет обязательные страховые взносы в ФСЗН и подоходный налог на зарплату «в конвертах».
За предпринимательскую деятельность, осуществляемую без лицензии в особо крупном размере (ч.2 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси) супругам грозит до 5 лет лишения свободы.
Еще КГК рассказал, что 150 человек получали зарплату в конвертах у крупного производителя одежды.