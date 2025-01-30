Супруги из Бреста могут сесть на пять лет за услуги незаконной лазерной эпиляции

Незаконную деятельность семейной пары раскрыл Госконтроль. При этом на следствии брестчанин хотел взять всю вину на себя, заявляя, что его жена якобы не знала о работе без лицензии и с незарегистрированным оборудованием, да и она сама всячески отрицала причастность к преступлению. Также обвиняемые воздействовали на работников, говоря им на допросах искажать информацию в выгодном для обвиняемых свете.