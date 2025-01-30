Власти планируют запустить электричку от Уфы до аэропорта

В Уфе намерены запустить электричку из города до аэропорта. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Власти продолжают реализовывать проект «Развитие Уфимского железнодорожного узла». В его рамках как раз и предусмотрен запуск экспресс-электрички до воздушной гавани столицы республики.
В Минтрансе отмечают, что проект достаточно капиталоемкий. Уже были выполнены работы по разработке технико-экономического обоснования. По состоянию на вчерашний день идет подготовка проектных документаций.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.