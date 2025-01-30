В мэрии Калининграда рассказали, как приструнить курящих в автобусах водителей

Калининградцы могут оперативно жаловаться на водителей, которые курят в городских автобусах. Шоферов-нарушителей обещают нещадно штрафовать. Тему подняли в прямом эфире проекта «ГорПросвет» в «ВКонтакте» 30 января.
— У нас в городе есть Центр организации перевозок, который заключает контракт со всеми перевозчиками. В условиях контракта — надлежащее санитарное состояние. Курение в автобусах — это серьезное нарушение условие контракта. Можно позвонить в этот центр. Телефоны есть в автобусах, есть QR-коды, — сказал Александр Химич, начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения из администрации Калининграда.
Курящему водителю обязательно выпишут штраф. Кроме того, по словам чиновника, будет организована проверка с выходом на маршрут контролеров.
Телефон МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок»: 31−20−21.