В мэрии Калининграда рассказали, как приструнить курящих в автобусах водителей

— У нас в городе есть Центр организации перевозок, который заключает контракт со всеми перевозчиками. В условиях контракта — надлежащее санитарное состояние. Курение в автобусах — это серьезное нарушение условие контракта. Можно позвонить в этот центр. Телефоны есть в автобусах, есть QR-коды, — сказал Александр Химич, начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения из администрации Калининграда.