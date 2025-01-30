Магнитная буря накроет Нижний Новгород и продлится 5 дней

Об этом сообщает портал my-calend.ru. По прогнозам, геомагнитные колебания начнутся в ночь на 31 января и достигнут уровня в пять баллов, что классифицируется как «умеренная буря». К 2 февраля интенсивность снизится до четырёх баллов (малая геомагнитная буря), но геошторм сохранится ещё два дня. В периоды таких возмущений многие люди ощущают головную боль, усталость, скачки давления и нарушения сна.