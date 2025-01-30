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Магнитная буря накроет Нижний Новгород и продлится 5 дней

В последний день января в Нижний Новгород придёт магнитная буря, которая продлится до 4 февраля.

Об этом сообщает портал my-calend.ru. По прогнозам, геомагнитные колебания начнутся в ночь на 31 января и достигнут уровня в пять баллов, что классифицируется как «умеренная буря». К 2 февраля интенсивность снизится до четырёх баллов (малая геомагнитная буря), но геошторм сохранится ещё два дня. В периоды таких возмущений многие люди ощущают головную боль, усталость, скачки давления и нарушения сна.

Медики советуют избегать стрессов, снизить физическую активность, соблюдать водный баланс и режим сна, чтобы минимизировать возможные последствия магнитных бурь.

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