Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» объединил несколько исторических площадок

«Мероприятия фестиваля направлены на то, чтобы россияне и китайцы ближе познакомились с обычаями и традициями друг друга. Китайский Новый год отмечается в Москве, а русская Масленица — в Пекине и в других городах Китая. Мне кажется, что событие, которое уже второй раз нас объединяет, является прекрасным символом того, как можно объединяться с конструктивной, позитивной повесткой. Наши страны такой подход демонстрируют при решении глобальных международных проблем и задач», — отметила Мария Захарова и добавила, что в прошлом году китайский праздник в столице России посетили более 700 тысяч человек, а просмотры в соцсетях побили все рекорды.