Пархомчик поручил усилить контроль за безопасностью пешеходов в темное время суток

Петр Пархомчик высказал озабоченность количеством ДТП в регионе. Он ориентировал правоохранителей усилить контроль за ношением пешеходами световозвращающих элементов. «Когда человек одет во все черное и в вечернее время выходит на проезжую часть, он не задумывается, что может что-то случиться, что жизнь его может закончиться. Но это происходит», — констатировал председатель Брестского облисполкома. Он призвал жителей Брестчины пользоваться световозвращающими элементами, особенно это касается сельской местности, плохо освещенных участков дорог. «Я бы попросил этот вопрос отработать, может быть, даже каким-то принудительным методом», — сказал Петр Пархомчик.
В Брестской области в 2024 году увеличили объемы производства транспортных средств и оборудования в 2,5 раза.
На территории Брестской области в прошлом году к административной ответственности за неиспользование световозвращающих элементов привлечено почти 9 тыс. пешеходов, с начала этого года — около 1,7 тыс. человек. В нынешнем январе в регионе произошло 19 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 15 получили различные травмы.
Председатель Брестского облисполкома не оставил без внимания пожарную безопасность. Он поручил повысить эффективность профилактической работы с людьми. С начала года в Брестской области произошел 71 пожар, погибли 17 человек, в том числе один ребенок. Было спасено семь человек. Предварительно, основная причина огненных ЧС — халатность.
По словам Петра Пархомчика, большинство пожаров с летальным исходом произошло в праздничные дни. Общественный резонанс вызвал пожар с гибелью маленького ребенка, который случился 27 января в Лунинецком районе. По предварительным данным, двое старших детей играли со спичками, из-за чего возник пожар. Они выбежали из горевшего дома, малышку, которой не было и двух лет, спасти не удалось. Глава Брестской области отметил, что семья благополучная. Трагедия произошла, когда взрослые на время отлучились во двор по делам, оставив детей без присмотра.