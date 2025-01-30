Пархомчик поручил усилить контроль за безопасностью пешеходов в темное время суток

Петр Пархомчик высказал озабоченность количеством ДТП в регионе. Он ориентировал правоохранителей усилить контроль за ношением пешеходами световозвращающих элементов. «Когда человек одет во все черное и в вечернее время выходит на проезжую часть, он не задумывается, что может что-то случиться, что жизнь его может закончиться. Но это происходит», — констатировал председатель Брестского облисполкома. Он призвал жителей Брестчины пользоваться световозвращающими элементами, особенно это касается сельской местности, плохо освещенных участков дорог. «Я бы попросил этот вопрос отработать, может быть, даже каким-то принудительным методом», — сказал Петр Пархомчик.