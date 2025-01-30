Прокуратура обязала «СтройТраст» убрать снег на мосту у Телецентра в Омске

Прокуратура Советского округа города Омска обязала ООО «СтройТраст» убрать снежный накат и лед образования с моста имени 60-летия ВЛКСМ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По соглашению подрядчик был обязан проводить уборку строительной площадки и прилегающей к мосту территории. В ходе проверки было установлено, что эти требования были нарушены.
В период с декабря 2024 года по январь 2025 года на объекте имелись снежный накат и лед, которые создавали помехи водителям.
Департамент строительства сообщил об этом подрядчику, однако тот никаких мер, чтобы устранить нарушения, не принял. Тогда в дело вмешалась прокуратура.
Ведомство направило руководителю ООО «СтройТраст» представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Ранее мы сообщали, что мост у Телецентра в Омске полностью закроют для грузового транспорта.