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Прокуратура обязала «СтройТраст» убрать снег на мосту у Телецентра в Омске

В противном случае подрядчику грозила ответственность.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского округа города Омска обязала ООО «СтройТраст» убрать снежный накат и лед образования с моста имени 60-летия ВЛКСМ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

По соглашению подрядчик был обязан проводить уборку строительной площадки и прилегающей к мосту территории. В ходе проверки было установлено, что эти требования были нарушены.

В период с декабря 2024 года по январь 2025 года на объекте имелись снежный накат и лед, которые создавали помехи водителям.

Департамент строительства сообщил об этом подрядчику, однако тот никаких мер, чтобы устранить нарушения, не принял. Тогда в дело вмешалась прокуратура.

Ведомство направило руководителю ООО «СтройТраст» представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы сообщали, что мост у Телецентра в Омске полностью закроют для грузового транспорта.