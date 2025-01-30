МЧС запустило проект по мониторингу лавинной опасности

Сотрудничаем с учёными уже несколько лет, главная цель — исследование лавинной активности и создание системы мониторинга. Проект получил финансирование по научным, научно-техническим программам на 2023−2025 годы Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК. Заранее проведена систематизация лавиноопасных участков по районам области, для которых разработаны снегомерные маршруты. Выполнено картографирование участков с использованием современных методов и ГИС-технологий. Установка первых датчиков системы мониторинга в пилотном проекте начата сегодня в Глубоковском районе.