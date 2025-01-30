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МЧС запустило проект по мониторингу лавинной опасности

Установку датчиков автономной автоматизированной системы мониторинга лавинной опасности провели в рамках пилотного проекта специалисты Казселезащиты и учёные Восточно-Казахстанского технического университета имени Серикбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: МЧС РК

Система позволит предупреждать об угрозе схода снежной массы со склонов и проводить своевременные профилактические мероприятия в регионе.

Сотрудничаем с учёными уже несколько лет, главная цель — исследование лавинной активности и создание системы мониторинга. Проект получил финансирование по научным, научно-техническим программам на 2023−2025 годы Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК. Заранее проведена систематизация лавиноопасных участков по районам области, для которых разработаны снегомерные маршруты. Выполнено картографирование участков с использованием современных методов и ГИС-технологий. Установка первых датчиков системы мониторинга в пилотном проекте начата сегодня в Глубоковском районе.

рассказал и.о. руководителя филиала Казселезащита в ВКО Телгат Нурахмет

Поскольку повышение температуры, увеличение количества осадков, ветровой перенос снега повышают вероятность схода лавины, были необходимы эффективные инструменты их прогнозирования.

Автоматизированная система мониторинга позволит собирать необходимые данные в режиме реального времени, вести видеонаблюдение, в том числе при сложных метеоусловиях, когда выход наблюдателей на снегомерный маршрут затруднён, получать необходимый прогноз по лавинной ситуации и своевременно принимать профилактические меры.

Наталья Денисова
цифровой офицер Восточно-Казахстанского технического университета
МЧС