Патриарх Кирилл связал рост преступности в России с нелегальной миграцией

«Тема миграции особенная. Сейчас не буду много об этом говорить, но это один из вызовов нашей национальной идентичности, сохранению гражданского мира. Потому что мы знаем, что если говорить о росте преступности, то он как раз осуществляется в первую очередь, к сожалению, в связи присутствием незаконной иммиграции в нашей стране», — сказал он на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч (цитата по «РИА Новости»).