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Нарушителей с уловом на 4,5 млн рублей поймали в Ростовской области

В Ростовской области задержали нарушителей с запрещенными сетями и крупным уловом рыбы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области поймали нарушителей с незаконным уловом на 4,5 млн рублей. Браконьерский промысел был раскрыт в районе поселка Новозолотовка, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Задержание провели на берегу Таганрогского залива. Во время обыска изъяли лодку, 75 метров запрещенных сетей и рыбу частиковых видов, в основном судака, рыбца, пиленгаса, тарань, леща и карася.

Сейчас в отношении рыбаков проводится проверка, после этого примут процессуальное решение.

Напомним, ранее в Ростовской области сотрудники погрануправления ФСБ остановили грузовик с уловом рыбы на 24 млн рублей.