Лукашенко принял решение по охране госграницы на 2025, сказав про важный вопрос

Президентом Беларуси Александром Лукашенко утверждено решение на охрану государственной границы в 2025 году, передает БелТА.
Подписывая документ по охране госграницы, Лукашенко назвал его серьезнейшим решение по защите суверенитета и обороне страны. Он отметил, что в защите белорусской границы в широком смысле задействовали представителей всех силовых структур, от милиции до военных. Так как было бы сложно обеспечить охрану свыше 3,6 тысячи километров одними лишь погранвойсками.
При этом президент заметил, что от пограничников наряду с защитой госграницы самым важным вопросом является то, чтобы «они нас вовремя предупредили об угрозах».
— Другие ведомства тоже занимаются этим, но прежде всего это задача наших пограничников — предупредить о возможных угрозах нашей безопасности, — подчеркнул он.
И добавил, что в этом случае отмобилизовав все силы, от милиции до армии, Беларусь сможет противостоять противнику.
Еще президент назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси.
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