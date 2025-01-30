Лукашенко принял решение по охране госграницы на 2025, сказав про важный вопрос

Подписывая документ по охране госграницы, Лукашенко назвал его серьезнейшим решение по защите суверенитета и обороне страны. Он отметил, что в защите белорусской границы в широком смысле задействовали представителей всех силовых структур, от милиции до военных. Так как было бы сложно обеспечить охрану свыше 3,6 тысячи километров одними лишь погранвойсками.