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Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором пострадал 11-летний уфимец

Мальчик доставлен в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура поставила на контроль ход расследования по факту ДТП на «Госцирке». Напомним, сегодня, 30 января, в остановочный павильон врезалась «Лада Калина», которую отбросило после удара в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадал 11-летний школьник, стоявший на остановке.

Ребенок получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен в больницу. По словам очевидцев, мальчик сильно плакал и жаловался, что не может пошевелиться.

— Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — заключили в прокуратуре.

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