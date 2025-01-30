Разработан препарат нового поколения для борьбы с раком кожи

Автор исследования, сотрудник кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Любовь Крылова рассказала, что в классической фотодинамической терапии (ФДТ) фотосенсибилизаторы активируются светом и генерируют молекулы-окислители, атакующие опухолевые клетки. Часто этого не хватает для полного уничтожения опухолей. «Наша разработка сочетает активность фотосенсибилизатора на основе хлорофилла А и точность действия таргетного препарата вадентаниба. Результаты получились многообещающими. Нам удалось в десятки раз повысить эффективность ФДТ», — сказала Крылова.