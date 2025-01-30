Разработан препарат нового поколения для борьбы с раком кожи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 января. /ТАСС/. Ученые Нижегородского университета Лобачевского (ННГУ) разработали препарат нового поколения для борьбы с раком кожи, что повышает эффективность фотодинамической терапии в десятки раз, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Исследования на мышах и раковых клетках человека доказали перспективность использования противоопухолевого агента в борьбе с плоскоклеточным раком кожи. Также препарат может быть эффективен в терапии рака головы и шеи», — говорится в сообщении.
Автор исследования, сотрудник кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Любовь Крылова рассказала, что в классической фотодинамической терапии (ФДТ) фотосенсибилизаторы активируются светом и генерируют молекулы-окислители, атакующие опухолевые клетки. Часто этого не хватает для полного уничтожения опухолей. «Наша разработка сочетает активность фотосенсибилизатора на основе хлорофилла А и точность действия таргетного препарата вадентаниба. Результаты получились многообещающими. Нам удалось в десятки раз повысить эффективность ФДТ», — сказала Крылова.
В вузе объяснили, что две части молекулярного комплекса дополняют друг друга в борьбе с раковыми клетками: вадентаниб обеспечивает доставку препарата непосредственно в опухоль и блокирует активность раковых клеток. Фотосенсибилизатор производит окислители и убивает опухоль.
Доцент кафедры органической химии химического факультета Университета Лобачевского Василий Отвагин добавил, что противоопухолевый агент имеет ряд преимуществ. Так, жесткая связка удерживает действующие вещества в опухоли до конца работы препарата, а добавленный в фотосенсибилизатор металл индий увеличивает число окислителей в два раза, существенно ускоряя гибель опухолевых клеток.
Препарат безопасен и эффективен в водных растворах, что позволит применять его внутривенно. Авторы продолжают эксперименты по оценке терапевтической эффективности соединения. Проект реализовали ученые кафедры органической химии и кафедры биофизики ННГУ при участии сотрудников Уппсальского университета (Швеция) и Ивановского государственного университета. Исследование состоялось при грантовой поддержке Российского научного фонда.