Выявлены ранее неизвестные биомаркеры бокового амиотрофического склероза

Повреждение этого гена приводит к развитию особо агрессивных форм БАС, на долю носителей которых приходится примерно 15−20% пациентов с данным диагнозом. Ученых давно интересует, как именно мутация в гене SOD1 способствует массовой гибели нейронов, а также как ее носителей можно выявить еще до появления первых видимых симптомов болезни с минимальными расходами средств и времени.