Нарушения с уборкой снега выявили на всей территории Перми

Пермь пережила рекордные снегопады, по итогам которых нынешний январь стал одним из самых снежных месяцев за всю историю метеонаблюдений. Конечно, коммунальщики борются со снегом в круглосуточном режиме, но основные силы брошены на расчистку центральных дорог, а во дворах жилых домов — настоящий снежный караул.
— В этом году на всей территории Перми серьезно обострились проблемы с содержанием дорог, тротуаров и придомовых территорий, — такой вывод после проведенных проверок сделали в городской прокуратуре. — Больше всего нарушений выявлено в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах. Возбуждены, в том числе, дела об административных правонарушениях.
Для определения наиболее проблемных участков сотрудники прокуратуры анализировали обращения граждан, публикации и комментарии в СМИ, соцсетях и мессенджерах, использовали результаты мониторинга рабочей группы Пермской гордумы.
— В связи с перепадами температур и обильными снегопадами будем продолжать мониторинг ситуации на городских улицах, — сообщили в городской прокуратуре.