Нарушения с уборкой снега выявили на всей территории Перми

— В этом году на всей территории Перми серьезно обострились проблемы с содержанием дорог, тротуаров и придомовых территорий, — такой вывод после проведенных проверок сделали в городской прокуратуре. — Больше всего нарушений выявлено в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах. Возбуждены, в том числе, дела об административных правонарушениях.