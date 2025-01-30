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В Челябинской области посреди зимы распустилась верба

Крайне необычное явление для конца января наблюдают в национальном парке «Зигальга».

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 69% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: t.me/zigalga

Фотографии распускающегося растения опубликованы в телеграм-канале «Зигальги». Представители природоохранной территории отметили, что деревья, вероятно, решили, что в регион пришла весна. А виной всему необычно теплый январь.

Как отметили в нацпарке, на протяжении нескольких дней на территории «Зигальги» температура воздуха держится около нуля градусов. В то время обычно должно быть на 15 градусов ниже.

Теплая погода этой зимой оказала влияние и на водоемы. Местами реки и ручьи даже не полностью скованы льдом. Например, на Юрюзани можно увидеть полыньи и промоины. Так что посетителям нацпарка стоит быть осторожней на прогулках.