В Челябинской области посреди зимы распустилась верба

Фотографии распускающегося растения опубликованы в телеграм-канале «Зигальги». Представители природоохранной территории отметили, что деревья, вероятно, решили, что в регион пришла весна. А виной всему необычно теплый январь.
Как отметили в нацпарке, на протяжении нескольких дней на территории «Зигальги» температура воздуха держится около нуля градусов. В то время обычно должно быть на 15 градусов ниже.
Теплая погода этой зимой оказала влияние и на водоемы. Местами реки и ручьи даже не полностью скованы льдом. Например, на Юрюзани можно увидеть полыньи и промоины. Так что посетителям нацпарка стоит быть осторожней на прогулках.