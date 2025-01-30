Создана установка для обучения работе с криптосистемами

Геератор также может использоваться для прикладных проектов. Например, которые могут защитить системы БПЛА от атак: подделки сигналов или вмешательства в управление. Введение случайности в действия и маршруты БПЛА может снизить их уязвимость. Разработка может стать альтернативой существующей системе шифрования связи между государственными системами. «Третья задача — научная, нам надо доказать, что количество факторов случайности, создаваемых цветом, теплом, положением сопоставимо с критериями безопасности. Тогда мы сможем сделать центр сертификации, который будет проверять криптографические сертификаты на легитимность», — добавил Зубарев.