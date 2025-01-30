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Детям запретили купаться без взрослых в Нижегородской области

Депутаты Заксобрания Нижегородской области запретили несовершеннолетним купаться в водоемах без сопровождения взрослых ради их безопасности.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Внесение изменений в закон Нижегородской области, регулирующий ограничение пребывания детей в общественных местах, было одобрено на заседании ЗСНО 30 января.

Отныне детям до 16 лет разрешено будет находиться на водных объектах только в присутствии родителей или других взрослых. Это правило будет действовать как в период купания, так и во время ледохода и зимой.

Законопроект был принят в двух чтениях.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с участившимися случаями гибели детей на водоёмах в последние годы.

Ранее сообщалось, что правила использования водных объектов утвердили в Нижнем Новгороде.

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