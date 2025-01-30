Никиту Белых не переводили в колонию в Пермском крае ради его безопасности

1 февраля 2018 года Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей за взятку. После вступления приговора в законную силу экс-губернатора направили в колонию в Рязанской области, но в июне 2022 года перевели в кировское СИЗО из-за новых обвинений.