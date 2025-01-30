Никиту Белых не переводили в колонию в Пермском крае ради его безопасности

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в 2023 году отказались переводить в одну из колоний Пермского края из-за угроз его безопасности, выяснил сайт perm.aif.ru.
1 февраля 2018 года Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей за взятку. После вступления приговора в законную силу экс-губернатора направили в колонию в Рязанской области, но в июне 2022 года перевели в кировское СИЗО из-за новых обвинений.
В октябре 2022 года его адвокат обратился во ФСИН с заявлением о переводе Белых в Пермский край — по месту жительства близких родственников заключённого: в Перми живёт мама экс-политика Зинаида Белых и двое его сыновей. Однако 9 января 2023 года ФСИН ответила отказом.
В ведомстве сообщили, что для перевода нет оснований. Кроме того, по информации Главного оперативного управления ФСИН России, «перевод осуждённого Белых Н. Ю. для отбытия наказания в УФСИН России по Пермскому краю нецелесообразен в связи с поступлением информации о возможной угрозе личной безопасности осуждённому».
Это решение Никита Белых попытался оспорить, но ему последовательно отказали три московских суда. Последним был Второй кассационный суд общей юрисдикции — 12 декабря 2024 года он оставил жалобу бывшего заключённого (21 июня 2024 года Белых вышел на свободу) без удовлетворения.
Резолютивную часть этого определения Никита Белых всё ещё не получил, рассказал perm.aif.ru его адвокат Алексей Козловских. По словам юриста, только после изучения доводов суда они с клиентом будут принимать решение, обращаться ли в следующую инстанцию — Верховный суд РФ.
Ранее стало известно, что Никите Белых удалось отсудить рекордную сумму компенсации оплаты услуг адвоката по одному из уголовных дел — но распорядиться этими деньгами он не сможет.