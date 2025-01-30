В Мамадышском районе Татарстана ввели выплату за рождение ребенка

«Десять семей, которые уже получили свидетельства о рождении детей, многодетные. Безусловно, для района это очень позитивный показатель. Мы хотим, чтобы каждая семья, которая обзавелась ребенком, чувствовала поддержку района с самого начала. Не только на более поздних этапах взросления детей, когда мы, к примеру, предоставляем льготные билеты малообеспеченным, многодетным семьям, детям участников СВО. Рождение ребенка — праздник и для родителей, и для нас», — отметил Вадим Никитин.