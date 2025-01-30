В Перми новые граждане России вместе с паспортом получили повестки в военкомат

В Перми 30 января провели рейды по вручению повесток иностранцам, получившим российское гражданство. Повестки в военкоматы Пермского края для постановки на воинский учет совместили с получением паспорта гражданина РФ.
Новым гражданам России также предложили заключить контракты с Минобороны РФ для прохождения военной службы в Вооруженных силах страны.
Бывших иностранцев предупредили об ответственности за нарушение правил воинского учета. Граждан России могут привлечь к административной ответственности и наказанию в виде штрафа до 30 тыс. руб., а также рассмотреть вопрос о лишении полученного гражданства.
В рейде приняли участие военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону совместно с военным комиссариатом и миграционной службы ГУ МВД региона.