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В Перми новые граждане России вместе с паспортом получили повестки в военкомат

На территории Перми провели рейд по вручению повесток для постановки на воинский учет.

Источник: ВСО СК России по Пермскому гарнизону

В Перми 30 января провели рейды по вручению повесток иностранцам, получившим российское гражданство. Повестки в военкоматы Пермского края для постановки на воинский учет совместили с получением паспорта гражданина РФ.

Новым гражданам России также предложили заключить контракты с Минобороны РФ для прохождения военной службы в Вооруженных силах страны.

Бывших иностранцев предупредили об ответственности за нарушение правил воинского учета. Граждан России могут привлечь к административной ответственности и наказанию в виде штрафа до 30 тыс. руб., а также рассмотреть вопрос о лишении полученного гражданства.

В рейде приняли участие военный следственный отдел СК России по Пермскому гарнизону совместно с военным комиссариатом и миграционной службы ГУ МВД региона.