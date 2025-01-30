В воронежском микрорайоне Шилово после ледохода заработал в обычном режиме понтонный мост

Напомним, в субботу, 25 января, власти приняли решение закрыть одну из полос движения на этом понтонном мосту. Дело в том, что переправа сдвинулась под напором льда, двинувшегося из-за теплой зимы через реку Дон. Поэтому возникла опасность для транспорта. Временно организовали реверсивное движение. То есть, машины ехали по очереди по одной полосе.