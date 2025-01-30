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В воронежском микрорайоне Шилово после ледохода заработал в обычном режиме понтонный мост

На нем снова открыты две полосы движения.

Источник: Комсомольская правда

Понтонный мост в микрорайоне Шилово заработал в обычном режиме. Машины спокойно едут в обе стороны с утра среды, 29 января.

Напомним, в субботу, 25 января, власти приняли решение закрыть одну из полос движения на этом понтонном мосту. Дело в том, что переправа сдвинулась под напором льда, двинувшегося из-за теплой зимы через реку Дон. Поэтому возникла опасность для транспорта. Временно организовали реверсивное движение. То есть, машины ехали по очереди по одной полосе.

Теперь же лед прошел, опасность миновала. Поэтому вновь открыли две полосы движения.