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В Омске обнаружили торговую точку, где торговали просрочкой из супермаркета

На продавцов составили административный протокол.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2025 года в Октябрьском округе Омска было проведено семь рейдов по выявлению точек незаконной торговли продуктами. О результатах проверки сообщили в пресс-службе мэрии города.

В ходе проверки были обнаружены точки, занимающиеся несанкционированной торговлей мясом птицы, свинины и говядины.

Так, из мусорных баков одного из крупных супермаркетов были вынесены просроченные продукты, которые хранились с картонных коробках без соблюдения санитарного и температурного режимов.

За грубое нарушение продавца привлекли к административной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в омском детсаде детей накормили недожаренным мясом.