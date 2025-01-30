В Омске обнаружили торговую точку, где торговали просрочкой из супермаркета

В январе 2025 года в Октябрьском округе Омска было проведено семь рейдов по выявлению точек незаконной торговли продуктами. О результатах проверки сообщили в пресс-службе мэрии города.
В ходе проверки были обнаружены точки, занимающиеся несанкционированной торговлей мясом птицы, свинины и говядины.
Так, из мусорных баков одного из крупных супермаркетов были вынесены просроченные продукты, которые хранились с картонных коробках без соблюдения санитарного и температурного режимов.
За грубое нарушение продавца привлекли к административной ответственности.
Ранее мы сообщали, что в омском детсаде детей накормили недожаренным мясом.