«Литва милитаризует границу, а Польша и Украина укрепляют заборы». ГПК Беларуси оценил обстановку на границе с со странами Евросоюза и Украиной

В Государственном пограничном комитете оценили ситуацию на границе Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, передает БелТА.
Так, в ГПК заявили, что ситуация на границе Беларуси со странами ЕС и с Украиной сохраняет напряженность. При этом, по словам председателя ГПК Константина Молостова, резких изменений в ситуации на госгранице нет.
— Каких-то резких изменений в движениях со стороны сопредельных государств мы не видим. Но вместе с тем напряженность остается, — прокомментировал он.
Еще глава Погранкомитета, добавил, что Латвия продолжает работы по прикрытию границы заградительным забором, а латвийские силовики не прекращают жестоко обращаться с беженцами, которые хотят попасть в Западную Европу, силой выдворяют их в Беларусь.
А на стороне Литвы продолжается милитаризация приграничных районов.
— В непосредственной близости от границы с Беларусью проводятся учения НАТО, размешаются воинские контингенты, — указал Молостов.
При этом польская сторона основные усилия направляет на укрепление установленного заградительного забора и оборудование участка электронной системой охраны.
Говоря о ситуации на границе с Украиной, глава ГПК, сказал о провокациях и залетах беспилотников.
— В 2024 году со стороны Украины совершена 41 провокация, из которых 17 связаны с залетом беспилотников на территорию Беларуси, — сообщил он.
Но еще Молостов рассказал, что в прошлом году украинская сторона продолжила оборудование границы железобетонными и заградительными заборами из колючей проволоки, противотанковыми рвами и минами.
Еще председатель Госпогранкомитете напомнил об актуальности проблемы очередей грузовиков в погранпунктах «Каменный Лог», «Григоровщина», «Бенякони», «Козловичи» из-за невыполнения сопредельными сторонами договорённостей по приему ТС.
Но еще Молостов подчеркнул, что невзирая на искусственно создаваемые препятствия, белорусские пограничники продолжают обеспечивать безвизовый пропуск граждан ЕС.
— В 2024 году пропущено 235,7 тысячи иностранных граждан, в том числе 215,4 тысячи граждан соседних стран ЕС, а также свыше 137 тысяч граждан Украины, — прокомментировали в ГПК.
Еще Александр Лукашенко принял решение по охране госграницы на 2025 год.
До этого президент назвал непростой ситуацию на государственной границе Беларуси.
Тем временем ОДКБ назвала беспрецедентным рост напряженности у западных границ Беларуси и РФ.