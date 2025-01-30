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Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму — когда ждать

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости Крым. Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Крыму придется на середину февраля. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день мы не находимся на пике эпидемии. Заболеваемость будет нарастать в ближайшие 2−3 недели, мы достигнем пика эпидемического подъема где-то в середине февраля», — сказала она.

По ее словам, в Крыму не наблюдается резкого подъема заболеваемости и ухудшения эпидемиологической картины по острым респираторным вирусным инфекциям. Резкий скачок обратившихся с ОРВИ пациентов наблюдался на 3−4 неделе января из-за окончания новогодних каникул.

При этом Гудзь отметила, что в этом году эпидемический подъем начался позже, чем в конце 2023. Специалист также сравнила показатели заболеваемости пневмонией среди крымчан.

«Если говорить о январе 2025 года в сравнении с прошлым годом, пока заболеваемость ниже на порядка 20%», — сказала Гудзь.

Специалист добавила, что микоплазменной инфекцией за весь 2024 год болели 6% от общего числа пациентов с пневмониями.

В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом на 12,9%. В Крыму и Севастополе этот показатель не превысил уровень эпидпорога.

здоровье