Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму — когда ждать

«На сегодняшний день мы не находимся на пике эпидемии. Заболеваемость будет нарастать в ближайшие 2−3 недели, мы достигнем пика эпидемического подъема где-то в середине февраля», — сказала она.
По ее словам, в Крыму не наблюдается резкого подъема заболеваемости и ухудшения эпидемиологической картины по острым респираторным вирусным инфекциям. Резкий скачок обратившихся с ОРВИ пациентов наблюдался на 3−4 неделе января из-за окончания новогодних каникул.
При этом Гудзь отметила, что в этом году эпидемический подъем начался позже, чем в конце 2023. Специалист также сравнила показатели заболеваемости пневмонией среди крымчан.
«Если говорить о январе 2025 года в сравнении с прошлым годом, пока заболеваемость ниже на порядка 20%», — сказала Гудзь.
Специалист добавила, что микоплазменной инфекцией за весь 2024 год болели 6% от общего числа пациентов с пневмониями.
В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом на 12,9%. В Крыму и Севастополе этот показатель не превысил уровень эпидпорога.