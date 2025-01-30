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В Уфе выбирают названия для двух улиц в Ленинском районе

Уфимцам предложили проголосовать за названия двух улиц.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе выбирают названия для двух улиц и площади на набережной реки Белой. Об этом рассказали в столичной мэрии.

Жителей города призывают принять участие в голосовании и определиться с будущими наименованиями. Среди вариантов названий площади уфимцам, например, предлагают «Дружбы народов», «Дружбы» или «Мира и дружбы».

А улицы могут получить названия в честь двух выдающихся уроженцев региона: министра внутренних дел Башкирии Рауля Файрузова и писателя, участника Великой Отечественной войны Рамазана Уметбаева.

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