В Уфе выбирают названия для двух улиц в Ленинском районе

В Уфе выбирают названия для двух улиц и площади на набережной реки Белой. Об этом рассказали в столичной мэрии.
Жителей города призывают принять участие в голосовании и определиться с будущими наименованиями. Среди вариантов названий площади уфимцам, например, предлагают «Дружбы народов», «Дружбы» или «Мира и дружбы».
А улицы могут получить названия в честь двух выдающихся уроженцев региона: министра внутренних дел Башкирии Рауля Файрузова и писателя, участника Великой Отечественной войны Рамазана Уметбаева.
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