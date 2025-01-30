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Снег и 25-градусные морозы: погода в Астане с 31 января по 2 февраля

В Казгидромете опубликовали прогноз погоды в Астане на ближайшие три дня — с 31 января по 2 февраля, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 59% 763 мм рт. ст. +4°
Источник: depositphotos.com

Прогноз погоды в Астане

31 января в Астане будет переменная облачность, ночью небольшой снег, поземка. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 13−15 мороза.

1 февраля переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25, днем 3−5 мороза.

2 февраля переменная облачность, ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 1−3 мороза.