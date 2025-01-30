Молдову накроет солнечный ветер: Это Светило повернется к нам «дырявой» стороной — чем опасен катаклизм

Огромная корональная дыра вот-вот развернётся к Земле, что повлечёт за собой мощные магнитные бури.
Уже через пару дней до нашей планеты долетит солнечный ветер.
Метеозависимые люди могут ощутить последствия.
Магнитные бури могут сопровождается такими симптомами, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие
Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации:
— снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему путем уменьшения физических нагрузок;
— принимать контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе,
— для снижения уровня стресса, при необходимости, можно принимать мягкие успокоительные (зверобой, пустырник, валериана и прочие);
— следует исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое) и увеличить количество потребляемой жидкости (вода, зеленый чай). Все это поможет снизить вязкость крови;
— ограничить пользование самолетами, метро, общественным транспортом. Первых двух видов транспорта следует избегать из-за перепадов давления, а последнего — из-за духоты, которая возникает вследствие скопления большого количества людей;
— отказаться (хотя бы на время) от курения и употребления алкоголя;
— водителям следует помнить, что во время магнитных бурь скорость реакции снижается в 3−4 раза, поэтому стоит соблюдать особую осторожность при вождении;
— при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, стоит иметь при себе все необходимые лекарства.