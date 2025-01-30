Власти Москвы выделили грант Российскому научному фонду

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Правительство Москвы выделило грант Российскому научному фонду (РНФ) на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
«Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Выделенные правительством Москвы средства будут направлены на финансирование проектов столичных исследователей — победителей конкурсов РНФ 2024 и 2025 гг», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в числе победителей 2024 года проекты по разработке вакцины против гепатита С на основе мозаичного рекомбинантного белка, исследованию возможностей использования методов искусственного интеллекта для повышения точности и автономности навигационных систем, противодействию угрозам стратегической дестабилизации и ядерной эскалации и другие. Победителей конкурса 2025 года определят в марте. Всего с 2022 года московские исследователи подали более 350 заявок на получение грантов РНФ, а победителями стали 84 группы ученых.
РНФ финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований — исследований, направленных на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды. Фонд был учрежден по инициативе президента России в конце 2013 года и за это время оказал поддержку более 60 тыс. российских ученым. За 10 лет объем финансирования проектов составил 220 млрд рублей.