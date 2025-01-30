Власти Москвы выделили грант Российскому научному фонду

Уточняется, что в числе победителей 2024 года проекты по разработке вакцины против гепатита С на основе мозаичного рекомбинантного белка, исследованию возможностей использования методов искусственного интеллекта для повышения точности и автономности навигационных систем, противодействию угрозам стратегической дестабилизации и ядерной эскалации и другие. Победителей конкурса 2025 года определят в марте. Всего с 2022 года московские исследователи подали более 350 заявок на получение грантов РНФ, а победителями стали 84 группы ученых.