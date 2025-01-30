В Ростове двух инспекторов ДПС уволили за вымогательство у участника СВО

Известно, что проверку начали после интернет-публикаций. В итоге предварительно выяснилось, что ночью 25 января правоохранители дежурили на проспекте Буденновском в Ростове. Они остановили незарегистрированную в установленном порядке машину и потребовали у водителя деньги якобы за непривлечение к ответственности.