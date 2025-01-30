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В Ростове двух инспекторов ДПС уволили за вымогательство у участника СВО

В Ростове-на-Дону двух уволенных инспекторов ДПС заподозрили в вымогательстве.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали разбираться в ситуации с вымогательством 25 тысяч рублей у участника СВО. Подозреваемые — двое уволенных инспекторов ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

— Принято решение об увольнении указанных сотрудников по отрицательным основаниям. Собранные материалы уже передали в следственные органы, — уточняют в ведомстве.

Известно, что проверку начали после интернет-публикаций. В итоге предварительно выяснилось, что ночью 25 января правоохранители дежурили на проспекте Буденновском в Ростове. Они остановили незарегистрированную в установленном порядке машину и потребовали у водителя деньги якобы за непривлечение к ответственности.

Инцидент уже прокомментировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Инспекторы ДПС, виновные в вымогательстве взятки от участника СВО понесут заслуженное наказание. Справедливость восстановлена, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.