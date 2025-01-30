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Финский залив предложили переименовать в Санкт-Петербургский

Финский залив могут переименовать в Санкт-Петербургский. С такой инициативой выступил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков после заявлений президента США Дональда о переименовании Мексиканского залива в Американский.

Мягков подчеркнул, что «чрезвычайный уровень русофобии» со стороны Финляндии и Швеции требует переименования залива, что несет в себе историческую справедливость и соответствует политическим реалиям. Слова ученого приводит ТАСС 30 января.

«Крупнейший город, который находится на территории этого залива, это Санкт-Петербург. И Петр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времен. Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — считает Мягков.

Во время предвыборной кампании Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в Американский. Этот залив — одна из важнейших акваторий для США. Он охватывает более 1700 миль побережья страны и почти 160 миллионов акров.