Финский залив предложили переименовать в Санкт-Петербургский

Мягков подчеркнул, что «чрезвычайный уровень русофобии» со стороны Финляндии и Швеции требует переименования залива, что несет в себе историческую справедливость и соответствует политическим реалиям. Слова ученого приводит ТАСС 30 января.
«Крупнейший город, который находится на территории этого залива, это Санкт-Петербург. И Петр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времен. Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — считает Мягков.
Во время предвыборной кампании Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в Американский. Этот залив — одна из важнейших акваторий для США. Он охватывает более 1700 миль побережья страны и почти 160 миллионов акров.