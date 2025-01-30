Финский залив предложили переименовать в Санкт-Петербургский

«Крупнейший город, который находится на территории этого залива, это Санкт-Петербург. И Петр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времен. Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — считает Мягков.