Казань к 2027 году достроит 4 станции метро второй линии

Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин на II всероссийском форуме «Малая родина — сила России».
С 2005 года в столице Татарстана открыли 11 станций, но все они относятся к единственной действующей линии. Последняя из них — «Дубравная» — заработала в 2018 году. Сейчас ведётся строительство первого участка второй линии протяжённостью 5,7 км.
В него войдут станции:
- «Ул. Юлиуса Фучика»;
- «10-й микрорайон»;
- «100-летие ТАССР»;
- «Академика Сахарова».
«Метро — это не только транспорт, но и развитие районов. Новые станции улучшат доступность жилых кварталов и социальных объектов», — отметил Метшин.
По генплану до 2040 года в Казани появится более 20 станций. Среди перспективных проектов — продление линий до речпорта «Новая Портовая» и Республиканской клинической больницы.
Жители уже ждут перемен: «Сейчас до работы еду с пересадками, новая ветка сэкономит время», — делится житель микрорайона Сахарово Денис Ибрагимов.
Напомним, на улице Фучика в Казани движение транспорта закроют на год.