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Казань к 2027 году достроит 4 станции метро второй линии

Казань продолжает масштабное развитие метрополитена: к 2027 году планируется ввести в эксплуатацию четыре новые станции второй линии.

Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин на II всероссийском форуме «Малая родина — сила России».

С 2005 года в столице Татарстана открыли 11 станций, но все они относятся к единственной действующей линии. Последняя из них — «Дубравная» — заработала в 2018 году. Сейчас ведётся строительство первого участка второй линии протяжённостью 5,7 км.

В него войдут станции:

  • «Ул. Юлиуса Фучика»;
  • «10-й микрорайон»;
  • «100-летие ТАССР»;
  • «Академика Сахарова».

«Метро — это не только транспорт, но и развитие районов. Новые станции улучшат доступность жилых кварталов и социальных объектов», — отметил Метшин.

По генплану до 2040 года в Казани появится более 20 станций. Среди перспективных проектов — продление линий до речпорта «Новая Портовая» и Республиканской клинической больницы.

Жители уже ждут перемен: «Сейчас до работы еду с пересадками, новая ветка сэкономит время», — делится житель микрорайона Сахарово Денис Ибрагимов.

Напомним, на улице Фучика в Казани движение транспорта закроют на год.

метро