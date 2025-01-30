Чем отличается батат от картофеля, как его вкусно приготовить и чем он полезен

С каждым годом «сладкий картофель» батат набирает в России все большую популярность. Сегодня этот корнеплод не только завозят в магазины из теплых стран, но и выращивают фермеры и дачники. В чем польза и вред батата, какие витамины содержит, как и с чем его готовить — в материале «Газеты.Ru».
Что такое батат.
Батат — это корнеплод с необычным сладким вкусом, напоминающим картофель, но при этом обладающий уникальными питательными и вкусовыми качествами. Его мякоть может быть оранжевой, фиолетовой или желтой, а кожура обычно красноватая.
«Этот овощ популярен в странах с теплым климатом, таких как Мексика и Колумбия, но сегодня его можно найти и в умеренных широтах, например, в Краснодарском крае России», — рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.
Внешне растение батата представляет собой лиану со стелющимися ветвящимися побегами длиной до 4 метров, укореняющимися в узлах. В диком виде корнеплод сегодня не встречается. Его активно культивируют ради съедобных клубней.
Разновидности батата.
Подробно о разновидностях батата рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
В мире существуют тысячи сортов батата, но основных разновидностей три:
* Десертные сорта. Отличаются насыщенным желтым или рыжим цветом. В них больше всего глюкозы, они самые сладкие. После термической обработки сердцевина становится кремово-мягкой и нежной. Подходят для приготовления десертов, сладких каш и запеканок.
Энергетическая ценность батата.
Энергетическая ценность батата ниже, чем у картофеля.
БЖУ на 100 г:
* белки: около 2 г;
Чем полезен батат.
В отличие от картофеля батат относится к семейству вьюнковых и имеет несколько особенностей в составе, отмечает Марьяна Джутова.
* Богат витаминами. Батат содержит много сахаров, витаминов и минералов, таких как витамин A, C, калий, магний и железо. Особое внимание стоит уделить его высокому содержанию бета-каротина, который в организме превращается в витамин A, поддерживая здоровье кожи и зрения. Калий, содержащийся в батате, помогает нормализовать работу нервной системы.
* Нормализует гормональный фон. Людмила Сухорукова отметила, что батат особенно полезен женщинам для нормализации гормонального фона и в период климакса за счет содержания фитоэстрогенов, схожих с женскими гормонами.
Нутрициолог Юлия Чернобровкина обращает внимание на одно из главных преимуществ батата: высокое содержание бета-каротина.
Сравнивая батат с картофелем, нутрициолог обратила внимание на тот факт, что батат богаче витамином С, кальцием, калием и железом, в то время как картофель превосходит корнеплод по содержанию фосфора, витамина В1 и фолиевой кислоты.
«Трудно однозначно сказать, что лучше: батат или картофель. Основой здорового питания является разнообразие. С развитием мировой торговли на полках магазинов появляется все больше новых овощей и фруктов. Батат — отличный выбор для разнообразия рациона и возможности удивить гостей и близких», — отметила Юлия Чернобровкина.
Вред батата.
На английском языке батат именуют «sweet potato» — сладкий картофель. Юлия Чернобровкина пояснила, что такое название корнеплод получил не случайно.
«Действительно, в батате содержание сахаров значительно выше, чем в обычном картофеле — 6 г против 0,65 г. Именно поэтому диабетикам рекомендуют сочетать батат с некрахмалистыми овощами и различными источниками белка. Такое сочетание замедляет переваривание, предотвращая резкие скачки уровня сахара в крови», — отметила нутрициолог.
Марьяна Джутова не рекомендует есть батат людям с язвой, особенно в период обострения. Также не стоит его употреблять при индивидуальной непереносимости, в период беременности и лактации из-за возможного повышения газообразования и аллергических реакций.
Сколько хранится батат.
Этот корнеплод можно хранить в сухом, прохладном месте несколько недель.
Рецепты из батата.
Батат можно готовить разными способами: запекать, варить, жарить или добавлять в супы и салаты, рассказала Марьяна Джутова. Этот корнеплод придает блюдам сладковатый вкус, который хорошо подходит к острым и соленым ингредиентам. Сочетая полезные свойства с универсальностью в приготовлении, батат становится отличным дополнением к здоровому рациону.
Врач-диетолог предлагает пять простых рецептов из батата:
* Запеченный батат с пряностями. Батат среднего размера нарезать, добавить растительное масло, соль и любимые специи, запекать в духовке при температуре 220 около 45−50 минут до готовности.
Фаршированный батат от диетолога-нутрициолога медцентра «Лахта клиника» Анны Ужеговой.
Ингредиенты:
* 2 крупных батата
Приготовление:
* Предварительно разогрейте духовку до 200 . Затем вымойте клубни батата и проткните их вилкой несколько раз.
Салат с запеченным бататом, обжаренной говядиной и заправкой из протертой мякоти томатов.
Этим рецептом поделилась с «Газетой.Ru» бренд-менеджер ТМ «Пиканта» Анна Киричек.
Ингредиенты:
* 2 батата
* Батат очистите и нарежьте кубиками. Выложите на противень, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте в духовке при 200 около 30−35 минут до мягкости и золотистой корочки.
Батат с курицей, медово-горчичным соусом и томатной ноткой.
Томатная мякоть добавляет яркий вкус и легкую кислинку, подчеркивая сладость батата и насыщенность соуса, отметила Анна Киричек.
Ингредиенты:
* 2 батата
Приготовление:
* Батат очистить и нарезать кубиками. Отварить в подсоленной воде до готовности.