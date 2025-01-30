В Башкирии готовятся к худшему сценарию половодья. Предварительный прогноз половодья уже получен экстренными службами. Об этом на пресс-конференции Госкомитета РБ по ЧС расскзаал руководитель ведомства Кирилл Первов.
Он заявил, что службы традиционно рассматривают самый неблагоприятный вариант развития событий.
«Пока все показатели находятся в рамках средних многолетних значений, в норме. Но у нас впереди февраль-март, и ситуация может измениться», — отметил Первов.
В этом году для мониторинга ситуации на реках спасатели будет задействовать БПЛА.
Напомним, в 2024 году в Башкирии случилось сразу 2 паводка: вслед за весенним в июле из-за обильных дождей и выпадения до 400% месячной нормы осадков начался второй паводок. Из-за этого в Башкирии был введен режим ЧС, пострадали посевы, начались оползни.