В Башкирии готовятся к худшему сценарию половодья

Напомним, в 2024 году в Башкирии случилось сразу 2 паводка: вслед за весенним в июле из-за обильных дождей и выпадения до 400% месячной нормы осадков начался второй паводок. Из-за этого в Башкирии был введен режим ЧС, пострадали посевы, начались оползни.