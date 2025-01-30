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В мэрии объяснили, почему в автобусах Калининграда объявляют остановки на английском языке

Рассчитано это не только на туристов, но и на иностранных студентов.

В общественном транспорте Калининграда по-прежнему дублируют звуковое объявление остановок на английском языке. И, как оказалось, некоторых горожан это возмущает. Тему подняли 30 января во время прямого эфира с главой городской администрации Еленой Дятловой.

Во-первых, как сказала сити-менеджер, иностранцы в Калининград ездят. В свое время по запросу министерства по культуре и туризму региона именно для приезжих и начали дублировать объявление остановок на английском.

— Это про туриста. А давайте поговорим о том, что в Калининграде сегодня много высших учебных заведений. Только в БФУ имени Канта обучаются студенты из 47 стран. Для них английский язык является родным. Давайте делать так, чтобы в нашем городе было комфортно, в том числе, студентам. Россия была всегда гостеприимной страной, — прокомментировала Елена Дятлова.